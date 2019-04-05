В Волгограде завхоз ограбил собственный офис

Происшествия 05.04.2019 16:11
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05.04.2019 16:11
Подозреваемого в совершении кражи из офиса одной из организаций в Дзержинском районе Волгограда задержали полицейские. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в минувшие выходные из офиса фирмы вынесли системный блок, пять мониторов и более 20 тысяч рублей. Стражи порядка вышли на след злоумышленника. Им оказался уже судимый за грабеж и мошенничество завхоз фирмы. Он сознался в совершенном преступлении и рассказал, что украденную технику он сдал в скупку, а деньги потратил. Проникнуть в помещение для него не составило труда, у мужчины были ключи. Возбуждено уголовное дело по статье “Кража”. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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