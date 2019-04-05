«Высота 102»ТВ: Власти назвали волгоградские аварийные дома - счастливчики

Аналитика 05.04.2019 20:00
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05.04.2019 20:00
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: приговор бывшему прокурору, аварийные дома-счастливчики, фестиваль постной кухни и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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