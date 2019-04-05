В Волгограде вынесли приговор несостоявшимся "революционерам"

Общество 05.04.2019 15:48
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05.04.2019 15:48
К различным срокам заключения приговорил сегодня Дзержинский районный суд четверых волгоградцев за попытку участия в массовых беспорядках. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Дзержинского районного суда, Владислав Бондаренко получил 3 года 6 месяцев колонии общего режима за подстрекательство к покушению на массовые беспорядки. Олега Костика, Станислава Бабанова и Михаила Турченко признали виновными в приготовлении к массовым беспорядкам. Костик и Бабанов получили по 3, а Турченко 2 года колонии общего режима. Помимо этого Бондаренко в течение 3 лет нельзя заниматься администрированием сайтов.
По предварительным данным, все они собирались принять участие в так называемой “революции” 5 ноября 2017 года о проведении которой объявил оппозиционер Вячеслав Мальцев. Он в тот момент находился за рубежом. Волгоградцев задержали перед их отъездом в Москву. При задержании у них обнаружили охотничий карабин и травматический пистолет.
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