Волгоградцу грозит срок за "компромат" на полицейского





О том, что у него вымогают крупную сумму сотрудник МВД сообщил начальству. При получении очередной части “вознаграждения” злоумышленника задержали сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. Всю эту историю мужчина придумал, чтобы быстро “заработать”.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Волгограда, подозреваемого в покушении на крупное мошенничество. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталья Рудник, по данным следствия, 43-летний мужчина пытался выманить миллион рублей у сотрудника ДПС. В конце августа прошлого года он попросил своего знакомого организовать ему встречу с инспектором ДПС городского управления МВД. В беседе мужчина сообщил стражу порядка о том, что службы собственной безопасности МВД и сотрудники регионального УФСБ собирают "компромат" о его коррупционной деятельности. При этом волгоградец заявил, что сможет решить вопрос о прекращении этой проверки. Свои “услуги” он оценил в 1 миллион 650 тысяч рублей, но позже снизил сумму “гонорара” до миллиона рублей. Как объяснял сам мужчина, деньги были нужны на взятки должностным лицам правоохранительных органов.