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В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителей

Общество 05.04.2019 14:44
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05.04.2019 14:44

Итоги профилактической операции “Маршрутка” подвели сегодня сотрудник волгоградской госавтоинспекции. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейд на территории города прошел накануне. Инспекторы  проверили техническое состояние автобусов и маршруток и соблюдение правил перевозки пассажиров. За день были составлены 25 административных материалов, за выпуск на линию неисправных машин к ответственности привлечены 5 должностных лиц.  Административные материалы за технические неисправности составлены в отношении 8 водителей маршруток и автобусов. Троих водителей поймали на перевозке большего числа пассажиров, чем это предусмотрено.

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