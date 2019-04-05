Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Кулинарные шедевры из овощей и фруктов, сладости из бобовых и тыквы, пироги, вареники и заливное - только малая часть блюд, представленных на фестивале постной кухни в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", подобное мероприятие уже несколько раз проходило в Волжском, но в Волгограде постный фестиваль сегодня открылся впервые. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор напомним всем, что в дни Великого Поста есть можно далеко не все, но такие фестивали показывают широту гастрономических возможностей постного меню.

Свои работы на суд жюри и зрителей представили предприятия общепита, монастыри, приходы, учебные заведения и торговые сети. Пробовать блюда и голосовать за то, что пришлось по вкусу, могут все желающие. В завершении фестиваля назовут лучшие работы поваров и кондитеров. Все буйство красок и обилие постных блюд - в фоторепортаже информагентства.



























