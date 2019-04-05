Экономика

Мгновенные переводы Сбербанка вышли в СНГ и ближнее зарубежье

Экономика 05.04.2019 13:21 Реклама
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05.04.2019 13:21


Сбербанк объявляет о начале работы в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сервиса денежных переводов по ФИО и номеру телефона по новым направлениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис позволяет удобно и быстро осуществлять денежные переводы в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться. 
Стоимость услуги составляет 1% от суммы перевода — вне зависимости от страны назначения. Для переводов в валюте предусмотрен привлекательный льготный курс конверсии. 
Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы»: «Мы видим растущий спрос наших клиентов на денежные переводы за пределы страны. Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России». 
Чтобы совершить перевод с карты Сбербанка, достаточно иметь установленное на смартфоне на платформе Android мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Услуга доступна в разделе «Переводы за рубеж». Пользователю нужно выбрать страну назначения и указать ФИО и номер телефона получателя. Перевод можно получить наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения.
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Фото с сайта https://www.sberbank.ru

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