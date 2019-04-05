













Накануне Всемирного Дня здоровья, который отмечается 7 апреля, в школу-интернат №7 для детей с нарушением слуха приехал именитый спортсмен-тяжелоатлет Алексей Петров. В гости к ребятам его пригласил депутат Волгоградской городской думы по Советскому округу Андрей Гимбатов, сообщает ИА «Высота 102». Олимпийский чемпион, пятикратный рекордсмен мира предложил школьникам сделать зарядку – размяться, взбодриться, поднять настроение на весь предстоящий день. Детвору долго уговаривать не пришлось – на прославленного спортсмена они смотрели с придыханием и восхищением.





В каждом маленьком ребенке, как поется в известной песне, есть по двести грамм взрывчатки. В этих мальчишках и девчонках – явно полкило, не меньше. По окончании зарядки они буквально облепили чемпиона со всех сторон. Упустить возможность дотронуться до олимпийского золота они не могли. Несмотря на специфику образовательного учреждения, здесь есть свои спортивные звезды, причем – всероссийского уровня. Подробности – в видеосюжете.



