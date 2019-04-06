В Волгоградской области антигерой публикаций «Высоты 102» почил в бозе

Общество 06.04.2019 21:43
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06.04.2019 21:43
Скандально известную управляющую компанию «Комплекс» лишили лицензии на управление многоквартирными домами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, соответствующее решение принято по иску госжилинспекции.
Напомним, ИА «Высота 102» посвятило не одну публикацию расследованию деятельности призрачного ООО «Комплекс», которое достаточно долгое время дурачило жителей домов в Волгограде и в Волжском. Компания успешно собирала деньги с жильцов, однако свои обязательства перед ними не выполняла, а потом и вовсе ее руководство и сотрудники перестали выходить на связь с горожанами. В частности, в доме №1а по ул. Кропоткина "благодаря" бездействию УК едва не был сорван отопительный сезон осенью прошлого года. А жители дома №1а по ул. Скосырева больше двух лет пытались выйти на «след» компании, чтобы заставить ее осушить залитый подвал здания и вывезти мешки с фекалиями. Волгоградцы откровенно заявляли о возможной коррупции среди тех, кто имел отношение к деятельности по так называемому управлению их домом. Между тем, журналисты ИА «Высота 102» еще год назад выяснили, что юридический адрес ООО «Комплекс» является фиктивным. Однако в госжилинспекции Волгоградской области, куда ИА «Высота 102» направляло запрос с просьбой пояснить нюансы деятельности подозрительной УК, долгое время не предпринимали действий по аннулированию лицензии «Комплекса», несмотря на многочисленные жалобы жильцов. Иск был подан лишь в начале года, хотя еще осенью 2018 года «Комплекс» был признан банкротом из-за многомиллионных долгов перед ресурсоснабжающими организациями.
К слову, недавно ИА «Высота 102» рассказывало еще об одной «подозрительной» компании – ООО «ДУД», которая должна обслуживать дома по ул. Воронкова в Кировском районе Волгограда. Однако, по словам жителей, свои обязательства УК не выполняет, невозможно найти ее и по юридическому адресу. Информагентство будет следить за тем, какая реакция последует от органа исполнительной власти, который обязан контролировать деятельность управляющих компаний.
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