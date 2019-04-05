В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родину





Сегодня принято судебное решение о выдворении за пределы России девяти иностранных граждан. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, речь идет о гастарбайтерах, задержанных полицейскими при проверке складских помещений в Дзержинском районе. Рейд прошел 3 апреля. Оказалось, что 14 иностранцев не имеют трудовых патентов. А девять из них находятся в России незаконно. Они не покинули страну по окончании положенного срока. Помимо самого выдворения, нарушителям на 5 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию. Напомним, расходы на отправку нелегально находящихся в стране мигрантах ложатся на бюджет.