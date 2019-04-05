Происшествия
Главное

Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого ребенка домой и уехала

Происшествия 05.04.2019 10:54
3363 0
05.04.2019 10:54

Ребенок пострадал в дорожном происшествии в Средней Ахтубе. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне около 13:00 напротив дома № 215 по улице Ленина. По предварительным данным, 49-летняя женщина-водитель “Лады Калины” наехала на восьмилетнего мальчика. Ребенок в тот момент переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода. Затем женщина довезла пострадавшего мальчика до дома и уехала. Позднее родители ребенка отправились с ним в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В центре Волгограда из-под земли забил “гейзер” (ВИДЕО)
30.03.2019 19:24
24333 0
Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово (ВИДЕО)
11.03.2019 13:01
25588 32
В Волгограде "маршрутка-призрак" влетела под грузовик, пострадали три человека (ФОТО)
02.04.2019 11:44
15314 11
Происшествия
05.04.2019 11:56
Происшествия 05.04.2019 11:56
4114 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.04.2019 09:39
Происшествия 05.04.2019 09:39
710 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 20:48
Происшествия 04.04.2019 20:48
3680 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 14:02
Происшествия 04.04.2019 14:02
4192 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 13:52
Происшествия 04.04.2019 13:52
11892 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.04.2019 10:25
Происшествия 04.04.2019 10:25
5275 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 18:10
Происшествия 03.04.2019 18:10
11427 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 14:12
Происшествия 03.04.2019 14:12
8983 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 13:33
Происшествия 03.04.2019 13:33
5233 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 12:17
Происшествия 03.04.2019 12:17
478 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:57
Происшествия 03.04.2019 10:57
6558 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.04.2019 10:06
Происшествия 03.04.2019 10:06
4403 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 21:09
Происшествия 02.04.2019 21:09
4933 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 17:12
Происшествия 02.04.2019 17:12
4036 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
02.04.2019 15:43
Происшествия 02.04.2019 15:43
2177 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:58
В тюрьму без чина: в Волгограде подтвердили приговор экс-прокурору Среднеахтубинского района Смотреть фотографии
14:44
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителейСмотреть фотографии
14:27
«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьерыСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартирыСмотреть фотографии
13:41
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
13:21
Мгновенные переводы Сбербанка вышли в СНГ и ближнее зарубежьеСмотреть фотографии
12:52
Бизнесмена из Волгограда будут судить за оставленные за рубежом полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
11:56
Начальница почты в Волгоградской области похитила крупную сумму на афере с «мертвыми душами»Смотреть фотографии
11:38
В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двораСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родинуСмотреть фотографии
10:54
Под Волгоградом женщина-водитель довезла сбитого ребенка домой и уехала
10:40
Пожилых жителей Волгоградской области бесплатно довезут до больницСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде бизнесвумен будут судить за спрятанные миллионы от продажи коровСмотреть фотографии
09:39
Ребенок и женщина пострадали в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:01
Комплексную защиту урожая обеспечат комбинированные протравителиСмотреть фотографии
05:11
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройствоСмотреть фотографии
20:48
В Волгограде трамвай сошёл с рельсовСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: Поставлена точка в деле о «кирпичной» афере с домами для переселенцев под Волгоградом Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсахСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставовСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователиСмотреть фотографии
15:44
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканалаСмотреть фотографии
15:11
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичомСмотреть фотографии
15:01
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области Смотреть фотографии
14:16
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
14:02
В центре Волгограда неизвестный шутник «поджег» трамвайСмотреть фотографии
13:52
Пьяный лихач сбил девочку на переходе у школы в центре Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:36
В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза регионаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимостьСмотреть фотографии
11:48
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по законуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 