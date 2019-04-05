Ребенок и женщина пострадали в огне в Волгоградской области





Два человека пострадали сегодня утром в пожаре, произошедшем в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сигнал о возгорании в частном доме в хуторе Безымянка поступил в 4:40. Расчёты добровольной пожарной охраны хутора очень быстро приступили к тушению. Тем не менее огонь полностью охватил деревянное строение площадью в 100 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 5:02.

Как стало известно информагентству, медицинская помощь потребовалась ребенку и женщине, проживающим в доме. Пострадавшие госпитализированы.

По словам специалистов, возможной причиной пожара стало короткое замыкание. В связи с этим сотрудники МЧС призывают жителей области тщательно соблюдать меры безопасности при обращении с электроприборами и ни в коем случае не нарушать правила их эксплуатации.