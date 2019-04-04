В Волгограде трамвай сошёл с рельсов

Происшествия 04.04.2019 20:48
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04.04.2019 20:48
Сегодня вечером в Дзержинском районе Волгограда произошло ЧП с трамваем. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, около 19:50 на пересечении улицы Хорошева и проспекта Жукова у трамвая на ходу передняя колесная пара “соскочила” с рельсов. Известно, что трамвай возвращался в депо. На какое-то время остановилось движение. Но вскоре оно было восстановлено. По имеющейся информации, никто не пострадал.
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