В Волгограде трамвай сошёл с рельсов





Сегодня вечером в Дзержинском районе Волгограда произошло ЧП с трамваем. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, около 19:50 на пересечении улицы Хорошева и проспекта Жукова у трамвая на ходу передняя колесная пара “соскочила” с рельсов. Известно, что трамвай возвращался в депо. На какое-то время остановилось движение. Но вскоре оно было восстановлено. По имеющейся информации, никто не пострадал.



