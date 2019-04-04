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Политика 04.04.2019 19:02
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04.04.2019 19:02
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве РФ, в рамках встречи обсуждались вопросы реализации проектов в сфере здравоохранения региона. В частности, речь шла об улучшении качества лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, поднимались вопросы оказания скорой медицинской помощи жителям региона, о ходе строительства и модернизации медучреждений, а также об оснащении их новым оборудованием. Как стало известно ИА «Высота 102», у губернатора Волгоградской области запланированы встречи и с другими членами кабинета министров. Также Андрей Бочаров примет участие в совещании по председательством Дмитрия Медведева, где будут рассматриваться вопросы реализации нацпроектов в различных сферах в регионах России.
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