Политика
Главное

Губернатор Волгоградской области встретился с зампредседателя правительства РФ

Политика 04.04.2019 19:02
1679 0
04.04.2019 19:02

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец. Как сообщили ИА «Высота 102» в правительстве РФ, в рамках встречи обсуждались вопросы реализации проектов в сфере здравоохранения региона. В частности, речь шла об улучшении качества лечения  онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, поднимались вопросы  оказания скорой медицинской помощи жителям региона, о ходе строительства и модернизации медучреждений, а также об оснащении их новым оборудованием. Как стало известно ИА «Высота 102», у губернатора Волгоградской области запланированы встречи и с другими членами кабинета министров. Также Андрей Бочаров примет участие в совещании по председательством Дмитрия Медведева, где будут рассматриваться вопросы реализации нацпроектов в различных сферах в регионах России. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши»
06.03.2019 17:00
87524 24
Губернатор Волгоградской области: "Снимите корону и будьте ближе к людям"
13.03.2019 17:33
61649 4
Губернатора Волгоградской области вызвали в Кремль
15.03.2019 11:30
30164 68
Политика
04.04.2019 12:49
Политика 04.04.2019 12:49
14072 41 Обсудить

0
Далее
Политика
04.04.2019 09:30
Политика 04.04.2019 09:30
10055 93 Обсудить

0
Далее
Политика
03.04.2019 17:40
Политика 03.04.2019 17:40
15256 67 Обсудить

0
Далее
Политика
29.03.2019 16:11
Политика 29.03.2019 16:11
23628 25 Обсудить

0
Далее
Политика
28.03.2019 14:06
Политика 28.03.2019 14:06
3499 9 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:57
Политика 21.03.2019 17:57
8319 5 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 17:35
Политика 21.03.2019 17:35
6159 0 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 13:10
Политика 21.03.2019 13:10
12103 31 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 11:47
Политика 21.03.2019 11:47
8558 10 Обсудить

0
Далее
Политика
21.03.2019 10:29
Политика 21.03.2019 10:29
6284 23 Обсудить

0
Далее
Политика
19.03.2019 12:47
Политика 19.03.2019 12:47
6558 19 Обсудить

0
Далее
Политика
18.03.2019 10:51
Политика 18.03.2019 10:51
6043 10 Обсудить

0
Далее
Политика
15.03.2019 11:30
Политика 15.03.2019 11:30
30164 68 Обсудить

0
Далее
Политика
14.03.2019 14:26
Политика 14.03.2019 14:26
7953 14 Обсудить

0
Далее
Политика
14.03.2019 11:26
Политика 14.03.2019 11:26
23351 77 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:02
Губернатор Волгоградской области встретился с зампредседателя правительства РФ
17:57
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсахСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставовСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде за кооператив беглого экс-депутата Госдумы взялись следователиСмотреть фотографии
15:44
«Ростелеком» начал трансляцию уникального телеканалаСмотреть фотографии
15:11
Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичомСмотреть фотографии
15:01
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области Смотреть фотографии
14:25
В Волгоградской области отдали под суд рубщика заповедных дубовСмотреть фотографии
14:16
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
14:02
В центре Волгограда неизвестный шутник «поджег» трамвайСмотреть фотографии
13:52
Пьяный лихач сбил девочку на переходе у школы в центре Волгограда (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
13:36
В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза регионаСмотреть фотографии
12:49
«Обидно, досадно, но ладно?»: саратовский депутат не перешел дорогу волгоградским коммунистам Смотреть фотографии
12:38
В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимостьСмотреть фотографии
11:48
За убийство двух косуль охотник из Волгограда ответил по законуСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавшихСмотреть фотографии
10:25
Названа причина ДТП с автобусом на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград" с 6 пострадавшимиСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде назначают главного за молодежную политику чиновникаСмотреть фотографии
09:18
Возрождение волгоградского завода «Красный Октябрь» не дает покоя беглому олигарху Смотреть фотографии
21:51
На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегуСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: Пациенты кардиоцентра в Волгограде рассказали губернатору об очередях Смотреть фотографииCмотреть видео
19:58
В Волгограде взялись за возрождение «альма-матер» олимпийских чемпионовСмотреть фотографии
18:10
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с участием автобуса на трассе “Сызрань-Саратов-Волгоград”Смотреть фотографии
17:40
Саратовский депутат может стать кандидатом в губернаторы Волгоградской области от КПРФСмотреть фотографии
16:29
Бывший декан юрфака Волгоградского института бизнеса идет под судСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде определили дни массовых субботниковСмотреть фотографии
15:44
Мусорному полигону "Комус" под Волгоградом светит банкротствоСмотреть фотографии
14:47
«Сады Придонья» выпустят новую немолочную продукцию для детей раннего возрастаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде экс-налоговика будут судить за помощь знакомому бизнесменуСмотреть фотографии
14:08
Мусорный беспредел: водитель грузовика вывалил строительные отходы в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 