Общество 04.04.2019 17:57
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04.04.2019 17:57
Законность и обоснованность решения УФАС по жалобе предпринимателя, которого комитет сельского хозяйства Волгоградской области не допустил к участию в конкурсе на право заключения договора о предоставлении рыбопромысловых участков, признал суд кассационной инстанции. Как сообщает ИА «Высота 102», ранее позицию регионального управления УФАС, которое считает, что чиновники комитета сельского хозяйства вышли за пределы своих полномочий, поддержал Арбитражный суд Волгоградской области и Двенадцатый апелляционный арбитражный суд. Как уточнили в УФАС, предприниматель пожаловался на то, что комиссия комитета требовала представления предпринимателями помимо сведений об объёмах переработки рыбной продукции ещё и сведений о рыбоперерабатывающих заводах, на которых рыба перерабатывалась в последние 4 года, что не предусмотрено законодательством.
«Суд кассационной инстанции согласился, что комиссия комитета неправомерно отказала в допуске предпринимателю к участию в конкурсе, превышая свои полномочия и требуя документы, представление которых не установлено законодательством. К сожалению, точка в этом споре ещё не поставлена, поскольку комитет с упорством, достойным лучшего применения, продолжает необоснованно отказывать в допуске к участию в этом конкурсе, видимо, «неугодным» ему предпринимателям. Так, уже в этом году нами вынесены новые решения о признании обоснованными жалоб тех же предпринимателей по этому же конкурсу на те же самые действия комитета, который, исполняя наши ранее выданные предписания, повторно рассмотрел заявки и по тем же самым основаниям снова не допустил «неугодных» предпринимателей к участию в конкурсе. Так что борьба продолжается и не исключено, что за такое поведение виновные должностные лица комитета будут привлечены не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения», - рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя УФАС Ольга Ячменева.
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