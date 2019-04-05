Общество 05.04.2019 05:11
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05.04.2019 05:11
Получено положительное заключение эксперта на проект размещения "Аллеи Энергетиков" на территории Мамаева кургана - объекта культурного наследия федерального значения. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на акт государственной историко-культурной экспертизы, "Аллея Энергетиков" появится в Мемориальном парке, ее территория, как указано в документе, сопряжена с территорией объекта культурного наследия "Мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане".
Территорию, предназначенную для аллеи, уже обследовали специалисты ГБУ "Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры". Обследование показало, что в течение последних 10-15 лет здесь проводилась бессистемная посадка древесно-кустарниковых насаждений, с использованием деревьев случайного ассортимента (плодовые деревья). Установлено, что основная часть растительности находится в неудовлетворительном состоянии.
Уточняется, что проектируемая территория "Аллеи Энергетиков" примыкает к хозяйственному проезду с твердым покрытием, расположенному за Залом Славы. Данный проезд предназначен для обслуживающего транспорта. Вдоль него расположены одиночные и групповые посадки хвойных деревьев (сосны, ели), а также березы, скумпии и ясени. Возраст посадок составляет 10-15 лет, среди них много сухостоя и большинству из них требуется санитарная обрезка. Для сохранения особенностей охраняемого природного ландшафта проектом предполагается высаживать на месте погибших деревьев и кустарников новые зеленые насаждения. Всего планируется высадить 220 штук новых деревьев и кустарников. Также здесь появится мемориальный камень, прогулочная пешеходная аллея. Она будет огибать существующие зеленые насаждения и в трех местах примыкать к существующему проезду - в начале и конце аллеи, а также на площадке установки мемориального камня.
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