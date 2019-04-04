Расследования

Суд в Волгограде «скорректировал» приговор экс-чиновнику Средней Ахтубы за взятку кирпичом

Расследования 04.04.2019 15:11
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04.04.2019 15:11


Провести 7 лет в колонии строгого режима и выплатить штраф почти в 8 миллионов рублей все же придется бывшему замглавы администрации Средней Ахтубы Василию Соколову. Как сообщили ИА “Высота 102”  в пресс-службе Волгоградского областного суда, такое решение приняла в эти минуты апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу осужденного на приговор районного суда. 
В январе текущего года Среднеахтубинский районный суд признал Соколова виновным в получении крупной взятки от руководителя строительной организации в виде предоставления кирпича для постройки коттеджа. За “вознаграждение” чиновник должен был принять и подписать акты о строительстве трех многоквартирных домов по целевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Согласно этим актам, объем работ был завышен.   
Старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина рассказала информагентству, что с октября 2010 года по декабрь 2012 года Соколов от руководителя строительной организации получал кирпич для строительства личного коттеджа. Стройматериал был оценен в сумму около 260 тысяч рублей. Свою вину Соколов не признал. Расследованием уголовного дела занимались следователи СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение проводили сотрудники регионального УФСБ.
Сегодня апелляционная инстанция приговор в силе, но слегка его изменила. Так, с 5 до 3 лет снижен размер дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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