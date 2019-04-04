Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»

Общество 04.04.2019 14:16
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04.04.2019 14:16
В Волгоградской области стартовал юбилейный, 15-й по счёту конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".
Благодаря грантовой поддержке компании в Волгограде и районах области с 2004 года появились десятки новых объектов. В их числе - спортивные и детские площадки, новые места отдыха и достопримечательности, оборудование для дополнительных занятий в школах, детских садах и больницах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «ЛУКОЙЛ», в этом году лучшие проекты будут состязаться в трёх номинации – «Духовность и культура», «Экология», «Спорт».
Конкурсы всегда проводятся в тесном взаимодействии с администрацией области, муниципальными органами власти. Участвовать могут государственные и муниципальные учреждения, общественные организации. Реализовать проект необходимо в течение года с момента получения гранта. Заявки можно подать до 1 августа, победители станут известны в октябре.
Старт конкурсу дала вице-губернатор области Зина Мержоева. Произошло это в ходе видеоселекторного совещания с главами муниципальных районов и городов региона. Там же впервые состоялась торжественная церемония ─ 15 организаций, наиболее эффективно реализовавшие проекты-победители конкурса 2017 года, получили специальные дипломы и призы от компании «ЛУКОЙЛ». Организаторы надеются, что награждение за лучшую реализацию проекта станет доброй традицией и неотъемлемой частью проведения конкурсов.
Фото предоставлено ПАО "ЛУКОЙЛ"
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