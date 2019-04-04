Происшествия 04.04.2019 13:52
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04.04.2019 13:52
Ребенок пострадал в дорожном происшествии, случившемся сегодня утром в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около 8:00 напротив дома №12 по улице Ткачева под колеса “Renault Logan” попала школьница. Она шла на учебу в гимназию, расположенную неподалеку, и переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у школы “Поколение”. Пострадавшая госпитализирована. Водитель бросил машину на месте ДТП и скрылся. Но вскоре “беглеца” задержали сотрудники полиции. Им оказался 30-летний житель Дзержинского района. По предварительным данным, в момент аварии он был пьян, поэтому и сбежал. Сам он пояснил полицейским, что испугался. До дома он доехал на такси.
За оставление места ДТП, в отношении задержанного был составлен административный материал, суд арестовал его на пять суток. Также мужчине грозит лишение прав за езду в пьяном виде.
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