Общество

Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области

Общество 04.04.2019 15:01
5129 16
04.04.2019 15:01


Аудиторы Счетной палаты РФ собираются с проверками в Волгоградскую область. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на план мероприятий Счетной палаты на 2019 год, аудиторы намерены проверить расходование средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года, распорядителем которых является комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Аналогичные проверочные мероприятия пройдут также в министерстве природных ресурсов и экологии РФ, в Кабардино-Балкарии, Тульской области и Ставропольском крае.
Также аудиторы намерены выяснить, как расходовались федеральные деньги на строительстве федерального центра трансплантации почки и диализа в Волжском. Объектом внимания Счетной палаты РФ станет в первую очередь ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения РФ.

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