Расследования

В Волгограде нерадивый отец за «игру в прятки» с приставами получил судимость

Расследования 04.04.2019 12:38
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04.04.2019 12:38


Уклонение от выплаты долга по алиментам в размере 800 тысяч рублей обернулось для жителя Волжского уголовным наказанием. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, мужчина приговорен к трехдневному аресту, а затем и условному сроку лишения свободы за уклонение от исполнения родительского долга.
Судебные приставы-исполнители неоднократно вручали должнику предупреждения об административной ответственности, но мужчина прятался у соседей и знакомых, на работу не устраивался, о ребенке не вспоминал. Решением Волжского городского суда должник был признан виновным в уклонении от уплаты алиментов, и получил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.
Однако продолжил уклоняться от решения суда, не являясь на отработку. В отношении него был составлен административный протокол. Должника арестовали на трое суток. Также был составлен рапорт о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. В ходе заседания в Волжском городском суде гражданина приговорили к условному сроку лишения свободы.

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