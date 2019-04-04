«Обидно, досадно, но ладно?»: саратовский депутат не перешел дорогу волгоградским коммунистам





Намерение руководства КПРФ отправить на выборы губернатора Волгоградской области депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко не вызвало бурной реакции у волгоградских коммунистов. Как сообщает ИА «Высота 102», в Сталинградском обкоме КПРФ категорически отказались комментировать вчерашние события, связанные с заявлением заместителя председателя ЦК партии Юрия Афонина о возможном выдвижении кандидатуры депутата соседнего регпарламента в качестве лидера предвыборной кампании в Волгоградской области. И это несмотря на то, что, по словам Юрия Афонина, с такой просьбой в ЦК обратился именно Сталинградский обком КПРФ. Однако в верхушке руководства обкома не в курсе того, кто просил помощи соседей в организации выборов в Волгоградской области. Так, глава фракции КПРФ в Волгоградской облдуме, член бюро и секретарь обкома Алексей Буров признался корреспонденту информагентства, что ему неизвестно, кто именно из Сталинградского обкома КПРФ обратился с такой просьбой к руководству партии. «Конечно, обидно, среди волгоградских коммунистов есть достойные кандидаты, кто может возглавить список на выборах в облдуму и в качестве кандидата в губернаторы. Но, во-первых, окончательного решения еще не принято, во-вторых, у нас партийная дисциплина и мы должны будем согласиться с таким выбором ЦК КПРФ. Ну, и в-третьих, не вижу ничего страшного, если житель другой области возглавит предвыборную кампанию в облдуму в нашем регионе. У нас уже был такой опыт на выборах в Волгоградскую областную думу в 2014 году, когда список кандидатов в регпарламент возглавил астраханец Николай Арефьев. А в 2016 году на выборах в Госдуму Вячеслав Володин избрался в региональной группе по Волгоградской, Саратовской, Тамбовской и Пензенской областях. Кстати, Николай Бондаренко уже заявил, что не собирается прощаться с Саратовской областью», - пояснил Алексей Никитович.

Депутат Волгоградской облдумы, член Сталинградского обкома КПРФ Михаил Таранцов также не знает, кто именно из верхушки волгоградских коммунистов обращался в ЦК партии с просьбой «позвать» на выборы в Волгоградскую область Николая Бондаренко. «Я посмотрел пресс-конференцию Юрия Афонина в записи. Могу сказать, что кандидатура саратовского депутата была названа в качестве одной из рассматриваемых. При этом не говорилось, куда он может баллотироваться – в губернаторы или в волгоградскую облдуму. Решение может быть принято в течение двух недель, так что считаю, что особо комментировать нечего – пока это рабочие моменты», - сказал он.

Напомним, заявление Юрия Афонина наделало немало шума. Николай Бондаренко признался, что переговоры с ним на предмет возможного выдвижения в губернаторы Волгоградской области, действительно, велись. Однако окончательное решение, по словам Бондаренко, примет Геннадий Зюганов. Николай Бондаренко, напомним, прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Вскоре народный избранник пришел к выводу, что столь экономичное питание ведет к ухудшению здоровья.