«Обидно, досадно, но ладно?»: саратовский депутат не перешел дорогу волгоградским коммунистам

Политика 04.04.2019 12:49
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04.04.2019 12:49
Намерение руководства КПРФ отправить на выборы губернатора Волгоградской области депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко не вызвало бурной реакции у волгоградских коммунистов. Как сообщает ИА «Высота 102», в Сталинградском обкоме КПРФ категорически отказались комментировать вчерашние события, связанные с заявлением заместителя председателя ЦК партии Юрия Афонина о возможном выдвижении кандидатуры депутата соседнего регпарламента в качестве лидера предвыборной кампании в Волгоградской области. И это несмотря на то, что, по словам Юрия Афонина, с такой просьбой в ЦК обратился именно Сталинградский обком КПРФ. Однако в верхушке руководства обкома не в курсе того, кто просил помощи соседей в организации выборов в Волгоградской области. Так, глава фракции КПРФ в Волгоградской облдуме, член бюро и секретарь обкома Алексей Буров признался корреспонденту информагентства, что ему неизвестно, кто именно из Сталинградского обкома КПРФ обратился с такой просьбой к руководству партии. «Конечно, обидно, среди волгоградских коммунистов есть достойные кандидаты, кто может возглавить список на выборах в облдуму и в качестве кандидата в губернаторы. Но, во-первых, окончательного решения еще не принято, во-вторых, у нас партийная дисциплина и мы должны будем согласиться с таким выбором ЦК КПРФ. Ну, и в-третьих, не вижу ничего страшного, если житель другой области возглавит предвыборную кампанию в облдуму в нашем регионе. У нас уже был такой опыт на выборах в Волгоградскую областную думу в 2014 году, когда список кандидатов в регпарламент возглавил астраханец Николай Арефьев. А в 2016 году на выборах в Госдуму Вячеслав Володин избрался в региональной группе по Волгоградской, Саратовской, Тамбовской и Пензенской областях. Кстати, Николай Бондаренко уже заявил, что не собирается прощаться с Саратовской областью», - пояснил Алексей Никитович.
Депутат Волгоградской облдумы, член Сталинградского обкома КПРФ Михаил Таранцов также не знает, кто именно из верхушки волгоградских коммунистов обращался в ЦК партии с просьбой «позвать» на выборы в Волгоградскую область Николая Бондаренко. «Я посмотрел пресс-конференцию Юрия Афонина в записи. Могу сказать, что кандидатура саратовского депутата была названа в качестве одной из рассматриваемых. При этом не говорилось, куда он может баллотироваться – в губернаторы или в волгоградскую облдуму. Решение может быть принято в течение двух недель, так что считаю, что особо комментировать нечего – пока это рабочие моменты», - сказал он.
Напомним, заявление Юрия Афонина наделало немало шума. Николай Бондаренко признался, что переговоры с ним на предмет возможного выдвижения в губернаторы Волгоградской области, действительно, велись. Однако окончательное решение, по словам Бондаренко, примет Геннадий Зюганов. Николай Бондаренко, напомним, прославился тем, что пытался прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц. Вскоре народный избранник пришел к выводу, что столь экономичное питание ведет к ухудшению здоровья.
Между тем, судя по декларации о доходах членов семьи Николая Бондаренко, депутат живет на гораздо меньшую сумму, чем во время своего эксперимента. Так, по итогам 2017 года депутат задекларировал всего 57 тысяч рублей при нулевом доходе своей супруги. На троих членов семьи – Николая Бондаренко, его жены и сына – приходится всего по 19 тысяч рублей в год, в месяц, соответственно, по тысяче с небольшим на человека.
Фото страницы депутата в facebook.
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