На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегу





Осадки в виде мокрого снега при понижении температуры воздуха до 0 градусов и усилении ветра до 18 м/с ожидаются на федеральных трассах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такой прогноз поступил от Гидрометцентра на 4 и 5 апреля.

В соседней Ростовской области возможны туман с ухудшением видимости до 500 м, а также осадки в виде дождя. Для обеспечения бесперебойного движения на трассах дежурит 88 единиц техники: 51 в Волгоградской области и 37 в Ростовской. Дежурство ведется в круглосуточном режиме. Ситуация на дорогах контролируется посредством установленных вдоль федеральных автодорог точек метео- и видеонаблюдения.

В связи с неблагоприятным прогнозом дорожники рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим по погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.



