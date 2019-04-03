На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегу

Общество 03.04.2019 21:51
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03.04.2019 21:51
Осадки в виде мокрого снега при понижении температуры воздуха до 0 градусов и усилении ветра до 18 м/с ожидаются на федеральных трассах Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такой прогноз поступил от Гидрометцентра на 4 и 5 апреля.
В соседней Ростовской области возможны туман с ухудшением видимости до 500 м, а также осадки в виде дождя. Для обеспечения бесперебойного движения на трассах дежурит 88 единиц техники: 51 в Волгоградской области и 37 в Ростовской. Дежурство ведется в круглосуточном режиме. Ситуация на дорогах контролируется посредством установленных вдоль федеральных автодорог точек метео- и видеонаблюдения.
В связи с неблагоприятным прогнозом дорожники рекомендует водителям соблюдать осторожность и бдительность при движении, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим по погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной на дорожных работах.
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