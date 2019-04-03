Происшествия 03.04.2019 18:10
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03.04.2019 18:10
Шесть человек пострадали в массовом ДТП с участием пассажирского автобуса в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, авария произошла около 16:20 на 672 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград».
66-летний водитель грузового автомобиля «Мицубиси», оборудованного крано-манипуляторной установкой, не выдержал боковой интервал и врезался в стоящие на встречной полосе легковые автомобили “Renault”, “Hyundai” и рейсовый автобус “Волгоград-Жирновск”.
Травмы получили водители легковых машин и четыре пассажира автобуса. В числе пострадавших - 14-летняя девочка. Всех на месте осмотрели врачи. Госпитализация никому не потребовалась. Сотрудники ГИБДД на месте выясняют все обстоятельства происшествия.
Фото: Роман Шагинян
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