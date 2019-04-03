Аналитика

«Высота 102»ТВ: Пациенты кардиоцентра в Волгограде рассказали губернатору об очередях

Аналитика 03.04.2019 20:00
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03.04.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: наспех покрашенные к ЧМ дома у «Волгоград Арены» уже не ждут гостей, награждение самых крутых полицейских и следователей, редкое общение губернатора с простыми людьми и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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