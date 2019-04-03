Трио наркозакладчиков из Волгограда проведет в тюрьме 27 лет





К длительным срокам заключения приговорил Краснооктябрьский районный суд Александра Максимова, Ольгу Князик и Оксану Локтионову, которые признаны виновными в покушении на торговлю наркотиками. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Летом 2017 года незаконным бизнесом занялись Максимов и Князик. Преступная схема выглядела таким образом - через интернет куратор передавал сообщникам данные о расположении тайников с крупными партиями наркотиков. Максимов и Князик забирали их оттуда, расфасовывали на дозы и раскладывали в другие тайники. В декабре к ним присоединилась Локтионова. Тогда же преступники получили партию весом более 50 граммов. После расфасовки одну из “закладок” весом в 2,5 грамма из тайника в Краснооктябрьском районе забрала Локтионова. Но вскоре ее задержали сотрудники полиции. Остальные наркотики изъяли у ее сообщников.

Уголовное дело расследовали сотрудники УМВД России по Волгограду. Максимов получил 10 лет колонии строгого режима, Князик и Локтионова – по 8,5 лет колонии общего режима.

Отметим, что приговор в силу еще не вступил.