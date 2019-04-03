Расследования

Трио наркозакладчиков из Волгограда проведет в тюрьме 27 лет

Расследования 03.04.2019 16:16
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03.04.2019 16:16


К длительным срокам заключения приговорил Краснооктябрьский районный суд Александра Максимова, Ольгу Князик и Оксану Локтионову, которые признаны виновными в покушении на торговлю наркотиками. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала  старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.  
Летом 2017 года незаконным бизнесом занялись Максимов и Князик. Преступная схема выглядела таким образом - через интернет куратор передавал сообщникам данные о расположении тайников с крупными партиями наркотиков. Максимов и Князик забирали их оттуда, расфасовывали на дозы и раскладывали в другие тайники. В декабре к ним присоединилась Локтионова. Тогда же преступники получили  партию весом более 50 граммов. После расфасовки одну из “закладок” весом в 2,5 грамма из тайника в Краснооктябрьском районе забрала Локтионова. Но вскоре ее задержали сотрудники полиции. Остальные наркотики изъяли у ее сообщников.
Уголовное  дело расследовали сотрудники УМВД России по Волгограду. Максимов получил 10 лет колонии строгого режима, Князик и Локтионова – по  8,5 лет колонии общего режима.
Отметим, что приговор в силу еще не вступил.

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