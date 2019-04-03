В Волгограде экс-налоговика будут судить за помощь знакомому бизнесмену

Происшествия 03.04.2019 14:12
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03.04.2019 14:12
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника районной налоговой инспекции. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
По данным следствия, в августе 2016 года была проверена одна из фирм. Там было вскрыто нарушение налогового законодательства. Компанию привлекли к ответственности и доначислили налоги, штрафы и пени. Их сумма превысила 35 миллионов рублей. Так как бизнесмен их вовремя не выплатил, налоговая инспекция приостановила все операции по банковским счетам. Тогда генеральный директор обратился к своей знакомой, и попросил снять со счетов фирмы все ограничения. Желая помочь другу, женщина приказала подчиненным подготовить письма об отмене блокировки. Как только счета “разморозили” коммерсант перевел со счета фирмы более 100 миллионов рублей. Деньги попали на расчетный счет подконтрольной ему организации.
Сейчас уголовное дело отправлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
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