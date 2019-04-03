



Уже в мае текущего года схему движения пересечении набережной имени 62-ой Армии и улицы Комсомольской изменят. Об этом сегодня в ходе выездного рабочего совещания с участием представителей мэрии и общественно палаты города заявил представитель департамента городского хозяйства, сообщает ИА «Высота 102». Малое кольцо, которое там в настоящее время действует, демонтируют.













Устройство кругового движения на данном участке летом 2018 года потребовалось для того, чтобы обезопасить автолюбителей, которые спускаются на рокадную дорогу по улице Комсомольской. Однако после ввода в эксплуатацию нового участка Нулевой Продольной в часы пик здесь стали образовываться заторы. Поэтому специалисты-дорожники предложили новый вариант организации автомобильного движения. Главной дорогой будет являться набережная, на которой организуют отдельную полосу движения. С улицы Комсомольской на "нулевку" можно будет выезжать с этой отдельной полосы. Уступать дорогу при этом нужно будет только встречному транспорту, который движется со стороны улицы 7-ой Гвардейской в сторону речпорта. Для транспорта, который едет по рокадной дороге, помех в районе пересечения с Комсомольской больше не будет.

На период обкатки новой схемы движения водоналивные блоки останутся на месте. Впоследствии будут устроены островки безопасности из асфальтобетона.



