Общество 03.04.2019 13:42
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03.04.2019 13:42
Уже в мае текущего года схему движения пересечении набережной имени 62-ой Армии и улицы Комсомольской изменят. Об этом сегодня в ходе выездного рабочего совещания с участием представителей мэрии и общественно палаты города заявил представитель департамента городского хозяйства, сообщает ИА «Высота 102». Малое кольцо, которое там в настоящее время действует, демонтируют.
Устройство кругового движения на данном участке летом 2018 года потребовалось для того, чтобы обезопасить автолюбителей, которые спускаются на рокадную дорогу по улице Комсомольской. Однако после ввода в эксплуатацию нового участка Нулевой Продольной в часы пик здесь стали образовываться заторы. Поэтому специалисты-дорожники предложили новый вариант организации автомобильного движения. Главной дорогой будет являться набережная, на которой организуют отдельную полосу движения. С улицы Комсомольской на "нулевку" можно будет выезжать с этой отдельной полосы. Уступать дорогу при этом нужно будет только встречному транспорту, который движется со стороны улицы 7-ой Гвардейской в сторону речпорта. Для транспорта, который едет по рокадной дороге, помех в районе пересечения с Комсомольской больше не будет.
На период обкатки новой схемы движения водоналивные блоки останутся на месте. Впоследствии будут устроены островки безопасности из асфальтобетона.
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