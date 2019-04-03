



В апреле на рынок выходят готовые жидкие овсяные безмолочные кашки с грушей и с бананом, а также специализированный овсяный напиток, обогащенный растительным протеином овса. Вся продукция дополнительно обогащена витаминно-минеральным премиксом (витамины Д2, В2, кальций), содержит пищевые волокна, витамины и микроэлементы овса. Продукты рекомендуются детям, начиная с 8-ми месяцев в качестве ежедневного прикорма. Детcкие продукты Nemoloko идеально подходят для питания детей с аллергией на молочный белок и с непереносимостью лактозы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

«Специализированный овсяный напиток 3,2% можно употреблять в качестве диетического питания при нарушениях работы ЖКТ для всех возрастных групп, — говорит начальник управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. — У этого напитка широкий спектр использования: для разведения сухих растворимых безмолочных каш вместо воды, во время проведения диетотерапии, для приготовления детских блюд (супов, каш, киселя, фруктовых смузи) и в качестве самостоятельного прикорма».

Детские продукты Nemoloko прошли все виды исследований в ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». А детский специализированный овсяный напиток рекомендован в качестве специализированного, диетического, лечебного и профилактического питания для детей с непереносимостью коровьего молока с 8 месячного возраста.

Дизайн детской линейки Nemoloko разработан командой брендинговым агентства DDVB под руководством креативного директора Леонида Фейгина.