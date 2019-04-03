Спорт

Выбраны лучшие баскетболисты среди работников волгоградского «КАУСТИКа»

Спорт 03.04.2019 12:46
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03.04.2019 12:46


В рамках заводской спартакиады «КАУСТИКА», где в семи спортивных видах состязаются цеховые команды, названы лучшие игроки финального баскетбольного турнира и команда-победитель.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, баскетбол – один из популярных видов спортивных игр среди химиков, которые входят в список комплексной спартакиады АО «КАУСТИК». Соревнования всегда проходят при очень активной поддержке болельщиков из числа заводчан.
«У нас активно участвуют не только рабочие цехов, есть игроки и из руководящего состава, – рассказывает председатель и главный тренер СК «КАУСТИК» Николай Поляков. – Ярким моментом последних минут финального этапа в борьбе за бронзовый кубок стал удачный трехочковый бросок заместителя начальника 35-го цеха Дениса Шутова»!
Всего в групповом этапе игр по баскетболу приняло участие 14 команд от 27-ми цехов. За призовые места уже в финальной части турнира боролись четыре сильнейшие сборные промплощадки «КАУСТИКа». Золотой кубок достался команде цеха электролиза, лидирующей по многим позициям заводской спартакиады. Лучшим пяти игрокам-баскетболистам вручены грамоты и медали.
Комплексная спартакиада АО «КАУСТИК» ко Дню химика, который традиционно отмечают в мае, подходит к завершению. Кроме баскетбола уже прошли соревнования по легкой атлетике, плаванию, мини-футболу.  Впереди – не менее яркие турнирные игры по волейболу, настольному теннису и гиревому спорту.
На предприятии отмечают, что именно в состязаниях гиревиков участвуют представители разных поколений заводчан, и спортивный успех, как правило, на стороне старших любителей здорового образа жизни промплощадки «КАУСТИКа». Всего более 500 работников и членов их семей стали участниками корпоративной спартакиады, которая проходит на спортивных площадках Красноармейского района. 
Фото предоставлено пресс-службой "КАУСТИК"      

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