Экономика

Сбербанк запустил бесплатную услугу сурдоперевода в отделениях по всей России

Экономика 03.04.2019 12:06 Реклама
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03.04.2019 12:06


С сегодняшнего дня более чем в 5 тысячах отделений Сбербанка доступна услуга сурдоперевода. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, благодаря сервису клиенты с нарушением слуха или речи в офисах банка по всей России могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка на жестовом языке.
Уникальный высококачественный сервис осуществляется с помощью видеозвонка переводчику из отделения банка: сотрудник передает клиенту планшет, на котором к диалогу удаленно подключается переводчик русского жестового языка. Для запуска сервиса по всей стране Сбербанк принял на работу 20 профессиональных сурдопереводчиков. Клиентам банка услуга предоставляется бесплатно. Трехсторонняя консультация сотрудник банка — клиент — сурдопереводчик признана экспертами с нарушениями слуха и речи наиболее эффективным и понятным способом коммуникации.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «В прошлом году мы провели пилотный запуск сурдоперевода в 24 городах. По результатам пилота были получены положительные отзывы от наших клиентов. 60% всех консультаций на жестовом языке касаются сложных банковских продуктов, таких как кредиты. Поэтому мы приняли решение масштабировать услугу сурдоперевода более чем на 5 тысяч офисов по всей стране».
Сурдоперевод позволяет клиентам с нарушениями слуха и речи и сотрудникам банка говорить на одном языке, что является еще одним шагом для повышения доступности финансовых продуктов и услуг для всех людей, независимо от их особенностей.
Подробнее об услуге и адресах отделений — по ссылке.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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