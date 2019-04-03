Общество 03.04.2019 09:49
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03.04.2019 09:49
Дзержинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о предоставлении соцподдержки многодетному военнослужащему из Санкт-Петербурга. Сегодня об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Надзорное ведомство было вынуждено судиться с органами соцзащиты, чтобы его семью признали постоянно проживающей в Волгограде и обеспечили всем положенным по закону.
Как показала проверка, проведенная надзорным ведомством, мужчина с женой и тремя несовершеннолетними детьми переехал в Волгоград в августе 2017 года. Его перевели сюда из северной столицы. После переезда все члены семьи были зарегистрированы по месту пребывания. Уже два года двое его сыновей 14 и 10 лет ходят в школу, а жена находится в отпуске по уходу за ребенком.
Однако, когда мужчина обратился в орган социальной защиты населения, ему отказали в регистрации семьи как многодетной и не выдали специальное удостоверение. Отказ мотивировали тем, что не был подтвержден факт постоянного проживания семьи на территории Волгоградской области.
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