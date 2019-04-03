В Волгограде охранные зоны рек Пионерка и Ельшанка нанесут на карты





Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области обязали принять меры по установлению границ водоохранных зон рек Пионерка и Ельшанка. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, природоохранный прокурор обратился с иском в суд об обязании регионального органа власти определить ширину водоохранных зон и прибрежных защитных полос данных рек. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил требование надзорного ведомства в полном объеме.

Нарушения водоохранного законодательства были выявлены в этом году в ходе проверки. В прокуратуре пояснили, что отсутствие обозначенных границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов может повлечь за собой неправомерное занятие и использование этой территории.

Отметим, что в настоящее время облкомприроды исполнило решение суда по другим водным объектам. Так, благодаря контролю межрайпрокуратуры уже описаны и отображены на картографическом материале границы водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на протяжении 191,6 км, расположенных на территории Ленинского, Среднеахтубинского районов и г. Волжского, а также рек Сухая и Мокрая Мечетка на протяжении 80 км.



