В Волгограде черная «Лада Приора» сбила 12-летнюю девочку

Происшествия 02.04.2019 21:09
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02.04.2019 21:09
Школьница пострадала в ДТП сегодня вечером в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительной информации, полученной ИА Высота 102 в ГУ МВД России по Волгоградской области, известно, что это произошло на улице Дзержинского у остановки «Школа №17». Двенадцатилетняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила чёрная “Лада Приора”. Школьница получила травмы и была отправлена в больницу. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга и перелом ноги.
Сообщается также, что после аварии водитель машины сразу же вызвал на место происшествия “скорую помощь” и сотрудников ГИБДД.
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