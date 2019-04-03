В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся

Общество 03.04.2019 07:41
5177 11
03.04.2019 07:41
И года не продержался косметический ремонт, выполненный к ЧМ-2018 на фасаде дома в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», жители пятиэтажки №64 по проспекту Ленина забраковали выполненные работы. Штукатурный слой цокольной части здания поднимается "шубой" и осыпается по всему периметру строения.
Напомним, многоэтажки, расположенные возле стадиона «Волгоград Арена», весной 2018 года облагородили лишь частично: покрасили полностью только парадные стены, выходящие на проезжую часть. Фасады со стороны дворов остались нетронутыми.
Местные обитатели окрестили проводимые работы «потемкинскими деревнями». Впрочем, спрятать от многочисленных гостей мундиаля обшарпанный вид жилых строений у чиновников не вышло. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу дворовые территории возле стадиона становились излюбленными местами отдыха болельщиков. Здесь фанаты разогревались перед матчами, сюда же возвращались после игр для «продолжения банкета».
Последние два фото - апрель 2018 года.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42490 8
30.03.2019 18:46
38149 0
20.03.2019 14:25
25360 27
В Советском районе Волгограда планируют открыть базу МЧС03.04.2019 11:56
В Волгограде вдове погибшего в Сирии военного пришлось добиваться соцвыплат в суде03.04.2019 11:53
В Волгограде многодетный контрактник из Санкт-Петербурга получил соцподдержку через суд03.04.2019 09:49
Под Волгоградом нашли подростков-«потеряшек»03.04.2019 09:17
В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластика02.04.2019 18:25
Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны02.04.2019 16:19
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой02.04.2019 15:27
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора02.04.2019 14:13
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина02.04.2019 12:52
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам02.04.2019 12:22
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в Волгограде02.04.2019 10:11
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животных02.04.2019 08:55
«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам02.04.2019 06:20
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов01.04.2019 17:40
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-Саида01.04.2019 12:28
Реклама