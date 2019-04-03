В Волгограде покрашенные наспех к ЧМ-2018 фасады домов облезают и крошатся









И года не продержался косметический ремонт, выполненный к ЧМ-2018 на фасаде дома в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», жители пятиэтажки №64 по проспекту Ленина забраковали выполненные работы. Штукатурный слой цокольной части здания поднимается "шубой" и осыпается по всему периметру строения.













Напомним, многоэтажки, расположенные возле стадиона «Волгоград Арена», весной 2018 года облагородили лишь частично: покрасили полностью только парадные стены, выходящие на проезжую часть. Фасады со стороны дворов остались нетронутыми.













Местные обитатели окрестили проводимые работы «потемкинскими деревнями». Впрочем, спрятать от многочисленных гостей мундиаля обшарпанный вид жилых строений у чиновников не вышло. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу дворовые территории возле стадиона становились излюбленными местами отдыха болельщиков. Здесь фанаты разогревались перед матчами, сюда же возвращались после игр для «продолжения банкета».

Последние два фото - апрель 2018 года.



