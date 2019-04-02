Общество

В Волгограде проверяют на прочность ливневые решетки из пластика

Общество 02.04.2019 18:25
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02.04.2019 18:25


Дорожные службы Волгограда начали тестирование новых решеток ливневой канализации,  изготовленных из  полимерных композитных материалов. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, первая партия полимерных изделий уже передана в МБУ “Северное”, а в ближайшие дни несколько образцов передадут в МУП “ДСЭР Советского района”. В течение двух недель их будут проверять на прочность и износостойкость. Для этого специалисты постараются  имитировать  различные дорожные условия. И если “пластик” выдержит такой экзамен, то ,возможно, он заменит привычные волгоградцам изделия из чугуна. Металлические изделия весит от 12 с лишним до 25 килограммов и выдерживает нагрузку до 40 тонн. Пластиковые решетки, при сходной расчетной прочности, весят значительно меньше, они не подвержены коррозии и имеют высокую устойчивость к химическим воздействиям. Также пластиковые изделия  нельзя  сдать в пункт приема металлолома. Это может решить проблему воровства металлических решеток и люков. Их хищение приобрело в городе характер настоящей эпидемии. В некоторых районах  воры умудрялись оставлять целые улицы с открытыми колодцами и стоками. 

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