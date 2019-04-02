Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны





За 2018 год в Волгоградской области обнаружено 637 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета по обеспечению жизнедеятельности населения региона. Чаще встречаются мины и снаряды (608 штук), авиабомбы - более редкая находка (29 штук). За 2017 год на счету саперов обезвреживание 1500 боеприпасов. То есть, почти на 60% больше, чем в 2018 году.

Опасные находки жители региона делают во время строительства, поисковых работ или даже случайно. Так, буквально несколько дней назад в Красноармейском районе Волгограда на берегу Сарептского затона был замечен снаряд, пролежавший на земле более 70 лет. В теплый весенний день у воды было немало отдыхающих. Кто-то ловил рыбу, кто-то жарил шашлыки – вид боеприпаса их нисколько не смутил и не отпугнул.

В начале февраля текущего года специалисты обезвредили вражескую авиационную бомбу, обнаруженную в Кировском районе буквально в метре от нефтепровода. Вес боеприпаса - около 20 килограммов. Предположительно, бомбу сбросил во время Сталинградской битвы пикирующий бомбардировщик Junkers Ju-87 «Stuka» .



