Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны

Общество 02.04.2019 16:19
262 0
02.04.2019 16:19
За 2018 год в Волгоградской области обнаружено 637 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета по обеспечению жизнедеятельности населения региона. Чаще встречаются мины и снаряды (608 штук), авиабомбы - более редкая находка (29 штук). За 2017 год на счету саперов обезвреживание 1500 боеприпасов. То есть, почти на 60% больше, чем в 2018 году.
Опасные находки жители региона делают во время строительства, поисковых работ или даже случайно. Так, буквально несколько дней назад в Красноармейском районе Волгограда на берегу Сарептского затона был замечен снаряд, пролежавший на земле более 70 лет. В теплый весенний день у воды было немало отдыхающих. Кто-то ловил рыбу, кто-то жарил шашлыки – вид боеприпаса их нисколько не смутил и не отпугнул.
В начале февраля текущего года специалисты обезвредили вражескую авиационную бомбу, обнаруженную в Кировском районе буквально в метре от нефтепровода. Вес боеприпаса - около 20 килограммов. Предположительно, бомбу сбросил во время Сталинградской битвы пикирующий бомбардировщик Junkers Ju-87 «Stuka» .
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42425 8
30.03.2019 18:46
37956 0
20.03.2019 14:25
25330 27
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой02.04.2019 15:27
С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора02.04.2019 14:13
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина02.04.2019 12:52
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам02.04.2019 12:22
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в Волгограде02.04.2019 10:11
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животных02.04.2019 08:55
«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам02.04.2019 06:20
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов01.04.2019 17:40
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-Саида01.04.2019 12:28
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатора01.04.2019 10:03
Волжские пивовары приняли участие в акции «Час Земли»01.04.2019 09:52
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыном01.04.2019 09:10
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор31.03.2019 16:36
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человек31.03.2019 16:19
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую воду31.03.2019 14:31
Реклама