В Волгограде дед едва не зарезал внука из-за беспорядка в квартире

Происшествия 02.04.2019 15:43
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02.04.2019 15:43
Молодой человек получил ножевые ранения в ходе семейного конфликта, вспыхнувшего в одном из домов в Дзержинском районе. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, 24-летний местный житель был доставлен в больницу с колото-резаным ранением грудной клетки. О пациенте с травмой явно криминального характера медики тут же сообщили в полицию.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 67-летний дед потерпевшего. Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что конфликт произошел из-за нежелания внука заниматься уборкой квартиры. Во время ссоры дедушка схватил кухонный нож и ударил им парня.
Теперь вспыльчивому родственнику грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”.
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