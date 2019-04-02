Происшествия 02.04.2019 15:07
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02.04.2019 15:07
Воровство зеленых насаждений, высаженных в процессе благоустройства Центральной набережной и склонов поймы реки Царица в Волгограде, приобрело массовый характер. Как сообщает ИА "Высота 102", специалисты-озеленители бьют тревогу и взывают к совести горожан. Каждодневные кражи зеленых насаждений, среди которых в основном саженцы сосен, туй, кустов можжевельника, хризантем, практически свели на нет труды озеленителей. Благоустроенный склон поймы реки Царица вблизи музея "Россия - моя история" и ресторана "Маяк" сегодня пестрит пустыми лунками и ямами там, где должны быть кусты и молодые деревца.
Только с этого склона за несколько дней пропали сразу полсотни кустовых хризантем. По словам специалистов, воры не только препятствуют озеленению города, но и наносят серьезный материальный ущерб, занимаясь самым настоящим вредительством.
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