Расследования

Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномарку

Расследования 02.04.2019 13:19
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02.04.2019 13:19


Полиция задержала по подозрению в поджоге чужой иномарки 46-летнего жителя Красноармейского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 1 апреля с заявлением в полицию о повреждении автомобиля " Hyundai Sonata" обратился 45-летний житель Светлоярского района. Мужчина сообщил, что неизвестные совершили поджог принадлежащего ему автомобиля, который он припарковал у подъезда многоквартирного дома, а сам пошел за ребенком в садик. Вернувшись через 10 минут, он увидел, что горит передняя часть машины. Пламя он потушил самостоятельно, а затем обратился в полицию. Стражам порядка заявиетль рассказал, что в момент парковки мимо проходил мужчина, который грубо высказал угрозы и недовольство тем, что возле его подъезда паркуют автомобиль. Изучив запись с автомобильного видеорегистратора, оперативники уголовного розыска установили личность и адрес проживания 46-летнего подозреваемого. Со слов задержанного, ему не понравилось, что возле его подъезда ставят автомобиль. Дождавшись, когда водитель уйдет, он зашел домой, взял бутылку с ацетоном, облил автомобиль и поджег. В ходе обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили бутылку с ацетоном. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.

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