С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора





Жители Калача-на-Дону вынуждены были заплатить дважды за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» калачевцы, за февраль плата за услугу «Обращение с ТКО» была включена в квитанции поставщика коммунальных услуг – МУП «Калачжилэксплуатация». В то же время собственникам пришли и отдельные квитанции на оплату данной услуги, которые люди тоже добросовестно оплатили. Однако потом выяснилось, что отдельные платежки – недействительны. На самом деле жители города должны осуществлять оплату по платежным документам от управляющей компании МУП «Калачжилэксплуатация». Об этом уже постфактум сообщили в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», признав факт «технической ошибки». Людей особенно возмутил тот факт, что им предложили обратиться за возвратом излишне уплаченных денег в офис АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», расположенный в… Волгограде на ул. Циолковского, 9а. «Значит, они сами все напутали, а теперь предлагают нам приехать лично в Волгоград за своими же деньгами? А на проезд они нам тоже денег дадут?», - возмущаются люди. В администрации района ИА «Высота 102» пояснили, что калачевцы могут воспользоваться другим вариантом возврата своих кровных – отправить заявление по электронной почте регионального оператора – ООО «Управление отходами-Волгоград», при этом еще приложить подтверждающие оплату документы и реквизиты банковской карты. Однако для пожилых людей это крайне сложно, тем более, что далеко не все могут пользоваться интернетом, а также сканировать платежки. «Понятно, что наши денежки «уплыли». И извинений регоператора нам недостаточно», - констатируют калачевцы.

Напомним, многие волгоградцы также испытали на себе последствия неточностей и неразберихи в квитанциях на оплату на вывоз мусора. Жителям предлагалось самостоятельно доказывать факт ошибок в платежках – собирать справки и писать заявления в МФЦ. Впрочем, даже это не помогало волгоградцам в решении возникших проблем. Например, жителям улиц Воронежская и Казачья в Советском районе и после обращения в МФЦ не пересчитали плату в связи с неоказанием услуги.







