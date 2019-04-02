С жителей Волгоградской области взяли двойную оплату за вывоз мусора

Общество 02.04.2019 14:13
4951 5
02.04.2019 14:13
Жители Калача-на-Дону вынуждены были заплатить дважды за вывоз мусора. Как рассказали ИА «Высота 102» калачевцы, за февраль плата за услугу «Обращение с ТКО» была включена в квитанции поставщика коммунальных услуг – МУП «Калачжилэксплуатация». В то же время собственникам пришли и отдельные квитанции на оплату данной услуги, которые люди тоже добросовестно оплатили. Однако потом выяснилось, что отдельные платежки – недействительны. На самом деле жители города должны осуществлять оплату по платежным документам от управляющей компании МУП «Калачжилэксплуатация». Об этом уже постфактум сообщили в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», признав факт «технической ошибки». Людей особенно возмутил тот факт, что им предложили обратиться за возвратом излишне уплаченных денег в офис АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», расположенный в… Волгограде на ул. Циолковского, 9а. «Значит, они сами все напутали, а теперь предлагают нам приехать лично в Волгоград за своими же деньгами? А на проезд они нам тоже денег дадут?», - возмущаются люди. В администрации района ИА «Высота 102» пояснили, что калачевцы могут воспользоваться другим вариантом возврата своих кровных – отправить заявление по электронной почте регионального оператора – ООО «Управление отходами-Волгоград», при этом еще приложить подтверждающие оплату документы и реквизиты банковской карты. Однако для пожилых людей это крайне сложно, тем более, что далеко не все могут пользоваться интернетом, а также сканировать платежки. «Понятно, что наши денежки «уплыли». И извинений регоператора нам недостаточно», - констатируют калачевцы.
Напомним, многие волгоградцы также испытали на себе последствия неточностей и неразберихи в квитанциях на оплату на вывоз мусора. Жителям предлагалось самостоятельно доказывать факт ошибок в платежках – собирать справки и писать заявления в МФЦ. Впрочем, даже это не помогало волгоградцам в решении возникших проблем. Например, жителям улиц Воронежская и Казачья в Советском районе и после обращения в МФЦ не пересчитали плату в связи с неоказанием услуги.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42425 8
30.03.2019 18:46
37956 0
20.03.2019 14:25
25330 27
Земля волгоградская «скудеет» на боеприпасы Великой Отечественной войны02.04.2019 16:19
На полигоне под Волгоградом соревнуются "наследники" снайперов Зайцева и Молдагуловой02.04.2019 15:27
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер Пушкина02.04.2019 12:52
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникам02.04.2019 12:22
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в Волгограде02.04.2019 10:11
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животных02.04.2019 08:55
«Сиреневая аллея» появилась в Волжском благодаря пивоварам02.04.2019 06:20
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцов01.04.2019 17:40
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-Саида01.04.2019 12:28
Дорожники поработали на территории волжской больницы после "взбучки" губернатора01.04.2019 10:03
Волжские пивовары приняли участие в акции «Час Земли»01.04.2019 09:52
Забрала, чтобы мучить: в Волгограде мать будут судить за издевательства над 2-летним сыном01.04.2019 09:10
«Нас обманули»: волгоградцам не пересчитали плату за невывезенный мусор31.03.2019 16:36
В Волгограде комсомольский рок-митинг собрал пару десятков человек31.03.2019 16:19
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» штрафуют за недостаточно горячую воду31.03.2019 14:31
Реклама