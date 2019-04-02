Расследования

В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в Волжском

Расследования 02.04.2019 10:12
3106 0
02.04.2019 10:12


Областной суд утвердил приговор Волжского городского суда в отношении бывшей сотрудницы одного из вузов Волжского. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Было установлено, что бывшая заведующая кафедрой “Экономика и Менеджмент” Юлия Гущина брала взятки со студентов за успешную сдачу зачетов. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 4,5 до 20 тысяч рублей. За это женщину приговорили к полутора годам колонии общего режима.
Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, речь идет о сотруднице Волжского политехнического института, филиале ВолгГТУ. На суде она полностью признала свою вину, и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Гущину признали виновной в шести эпизодах получения взятки и одном эпизоде мелкого взяточничества. Посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, сторона обвинения обжаловала приговор в апелляционной инстанции.   

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
"Его можно было спасти": в Волгограде замглавврача больницы будут судить за смертельную халатность
29.03.2019 13:31
19359 14
"Опять дома": экс-депутатам Волгоградской гордумы померещилась подписка о невыезде
26.03.2019 17:27
14155 13
Под Волгоградом подозреваемому в изнасиловании школьницы срочно ищут нового переводчика (ВИДЕО)
22.03.2019 14:55
10833 26
Расследования
02.04.2019 13:19
Расследования 02.04.2019 13:19
342 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.04.2019 12:18
Расследования 02.04.2019 12:18
420 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.04.2019 10:26
Расследования 02.04.2019 10:26
4474 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.04.2019 09:45
Расследования 02.04.2019 09:45
1414 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 16:08
Расследования 01.04.2019 16:08
1356 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 14:32
Расследования 01.04.2019 14:32
7538 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 13:21
Расследования 01.04.2019 13:21
5377 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.04.2019 10:26
Расследования 01.04.2019 10:26
1591 11 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.03.2019 16:18
Расследования 29.03.2019 16:18
4096 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.03.2019 13:31
Расследования 29.03.2019 13:31
19359 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 17:15
Расследования 28.03.2019 17:15
4812 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 15:33
Расследования 28.03.2019 15:33
5936 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 14:43
Расследования 28.03.2019 14:43
5742 10 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.03.2019 14:37
Расследования 28.03.2019 14:37
1552 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.03.2019 15:20
Расследования 27.03.2019 15:20
3833 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:19
Житель Волгограда из-за парковки у подъезда пытался сжечь чужую иномаркуСмотреть фотографии
12:52
В центре Волгограда перекопали обновленный сквер ПушкинаСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде верхнюю террасу набережной обещают открыть к майским праздникамСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде житель Санкт-Петербурга стал преступником ради билета домойСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде "маршрутка-призрак" врезалась в грузовик, пострадали три человекаСмотреть фотографии
10:26
Смертельная охота за металлом: погибшие в Волгограде рабочие пытались вытащить трубуСмотреть фотографии
10:22
В центре Волгограда три человека пострадали в ДТП из-за упрямства водителяСмотреть фотографии
10:12
В Волгограде подтвердили приговор погоревшей на взятках завкафедрой университета в ВолжскомСмотреть фотографии
10:11
Два купола готовы для установки на собор Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области гендиректора птицефабрики будут судить за «прятки» с налоговойСмотреть фотографии
09:45
Пять лет от Указа, или сделано в Волгоградской области Смотреть фотографии
08:55
В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животныхСмотреть фотографии
08:23
В Волгограде насмерть засыпало шлаком двоих добытчиков металла Смотреть фотографии
23:34
В Волгограде канализационные воды заливают дворы в Краснооктябрьском районе (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
21:44
В Волгограде подросток выпал из окна многоэтажкиСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде память о героях Сталинграда превратилась в груду кирпичей Cмотреть видео
19:31
В Волгограде поймали одного из виновников образования гигантской свалки строительных отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Ванна вместо унитаза: нехорошая квартира в Волжском держит в страхе всех жильцовСмотреть фотографии
17:15
Автомобиль улетел в кювет у Волжской ГЭС, есть пострадавшийСмотреть фотографии
16:55
При столкновении двух иномарок в Волжском пострадал 82-летний водительСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде жители обеспокоены судьбой водоема с уткамиСмотреть фотографии
16:30
Первые «автопоезда» здоровья пошли в глубинку Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградское УФАС рассудило неординарный спор энергетиковСмотреть фотографии
15:27
Третью Продольную в Волгограде окутал дым от ландшафтного пожара (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волгограде за мошенничество будут судить застройщика многоквартирных домов Смотреть фотографии
14:13
«Неужели не заслужили?»: в Волгограде позорно рушится памятник защитникам Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточникаСмотреть фотографии
12:44
В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистовСмотреть фотографии
12:28
Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-СаидаСмотреть фотографии
11:46
В Волгоградской области два лесоруба уничтожали деревья ради обогрева жилищаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 