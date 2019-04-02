



Областной суд утвердил приговор Волжского городского суда в отношении бывшей сотрудницы одного из вузов Волжского. Об этом ИА “Высота 102” рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Было установлено, что бывшая заведующая кафедрой “Экономика и Менеджмент” Юлия Гущина брала взятки со студентов за успешную сдачу зачетов. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 4,5 до 20 тысяч рублей. За это женщину приговорили к полутора годам колонии общего режима.

Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, речь идет о сотруднице Волжского политехнического института, филиале ВолгГТУ. На суде она полностью признала свою вину, и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Гущину признали виновной в шести эпизодах получения взятки и одном эпизоде мелкого взяточничества. Посчитав назначенное наказание чрезмерно мягким, сторона обвинения обжаловала приговор в апелляционной инстанции.