В Волгограде насмерть засыпало шлаком двоих добытчиков металла





В Волгограде погибли двое сборщиков металла. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в правоохранительных органах, трагедия произошла накануне во второй половине дня за территорией завода «Красный Октябрь», куда с предприятия долгие годы вывозили промышленные шлаки. Двоих мужчин, одному из которых было за тридцать, второму – около тридцати пяти лет, засыпало шлаком. Несчастным было уже не помочь – прибывшие медики констатировали смерть. В дирекции завода «Красный Октябрь» пояснили, что погибшие не являлись сотрудниками предприятия. Что делали мужчины за территорией завода, пока неизвестно. По одной из версий, они могли искать в горах шлака металл для последующей сдачи в пункты приема. По сведениям информагентства, один из погибших мужчин являлся жителем Краснооктябрьского района, другой – Среднеахтубинского. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели двух человек.