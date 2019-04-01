«Высота 102»ТВ: В Волгограде память о героях Сталинграда превратилась в груду кирпичей

В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: федеральный памятник на могиле героев Сталинграда запустили до позорного состояния, в Волгограде погибает водоем с утками, Третья Продольная в черном дыму и другие темы дня.







Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.



