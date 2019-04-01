Происшествия

Третью Продольную в Волгограде окутал дым от ландшафтного пожара (ВИДЕО)

Происшествия 01.04.2019 15:27
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01.04.2019 15:27


Пожар вспыхнул сегодня в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА “Высота 102”, огонь охватил сухую растительность у Третьей Продольной недалеко от поселка Водстрой. На месте ЧП работают пожарные расчеты. Прибыли также сотрудники полиции. Информация о случившемся уточняется. В региональном главке МЧС информагентству уточнили, что, по предварительным данным, сигнал о возгорании на улице Валуйской поступил в 12:50. На место возгорания прибыли бойцы первого отряда ФПС. В 13:48 пожар локализовали. Огонь уничтожил растительность на площади в несколько сотен квадратных метров. На данный момент угрозы домам и объектам инфраструктуры нет. Отметим, что это самый крупный ландшафтный пожар в Волгограде с начала весны.
Сотрудники МЧС напоминают  о необходимости соблюдать предельную осторожность при обращении с огнем, особенно с наступлением теплой и сухой погоды.


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