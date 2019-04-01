Экономика

Сбербанк начал выпускать бюджетную бизнес- карту платежной системы МИР

Экономика 01.04.2019 14:43 Реклама
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01.04.2019 14:43


Сбербанк впервые выпустил «Бюджетную бизнес-карту МИР», которая обеспечивает возможность перехода бюджетных организаций и победителей тендеров на национальную российскую платёжную систему. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, бюджетная бизнес-карта МИР выпускается для работников организаций, счета которых открыты в Федеральном Казначействе. Она позволит сотрудникам бюджетной сферы оплачивать хозяйственные и другие расходы.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Сбербанк продолжает развивать сервисы и создавать новые продукты для бюджетополучателей и победителей тендеров. Мы рады представить первую бюджетную бизнес-карту, которая сделает обслуживание ещё более удобным».
Выпуск карты на платежной системе МИР позволит также бюджетным организациям исполнить требования Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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