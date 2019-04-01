Под Волгоградом трудились 17 нелегальных овощеводов-иностранцев

Происшествия 01.04.2019 14:26
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01.04.2019 14:26
Полицейские задержали 17 иностранных граждан, которые на нелегальном положении выращивали овощи в теплицах вблизи поселка Светлый Яр. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, всего на полевых работах здесь было занято более 150 иностранных овощеводов. Рейд по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства провели сотрудники подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Светлоярскому району совместно с полицейскими сводного отряда, несущими службу на рубежном посту "Чапурниковский". По итогам контрольно-надзорных мероприятий к административной ответственности также были привлечены работодатели, привлекшие к трудовой деятельности иностранцев без патентов.
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