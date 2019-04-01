Расследования

Под Волгоградом суд признал законным повторное задержание подозреваемого в педофилии маршруточника

Расследования 01.04.2019 13:21
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01.04.2019 13:21


Городищенский районный суд отказался признать незаконным решение о возбуждении второго уголовного дела в отношении водителя маршрутки Хаяла Мамедова, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы. Такое решение, как сообщает корр. ИА "Высота 102", принял сегодня судья Городищенского районного суда. Таким образом, повторное задержание Мамедова по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки признано законным.
Напомним, Мамедов  обжаловал решение о возбуждении второго уголовного дела. Мужчина требовал признать незаконными действия следователя, возбудившего дело, а также решение о задержании. Заседание проходило в закрытом режиме. Мамедов потребовал отвода судьи, однако ходатайство его было отклонено. 
Напомним, преступление в отношении девочки было совершено 1 февраля этого года. Вскоре был задержан предполагаемый преступник. 2 февраля он был взят под стражу. Однако  Мамедов обжаловал решение об аресте, сославшись на то, что ему не был предоставлен переводчик. 21 марта облсуд отменил избранную  меру пресечения и отправил дело на повторное рассмотрение в районный суд.  Но в тот же день против мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Его задержали, а на следующий день Мамедов снова был арестован. Отметим, что на свободе он провел около часа. Волгоградский облсуд не нашел нарушений в действиях судьи Городищенского района, который первый раз отпустил его из-под стражи. 

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