Экология

В Волгоградской области установили искусственные гнезда для белых аистов

Экология 01.04.2019 12:44
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01.04.2019 12:44


Вокруг озера Эльтон экологи установили 30 искусственных гнездовий для белых аистов, аналогичная работа проводится и в Кумылженском районе в природном парке "Нижнехоперский". Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, задача экологов - привлечь редких птиц в природные парки и сохранить их потомство.
Белый аист - уязвимый, редкий гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Волгоградской области - начал заселять северо-западные территории региона сравнительно недавно. На территории природного парка "Нижнехоперский" птица гнездилась до 2002 года. После многолетнего перерыва в прошлом году две пары белых аистов были замечены в ходе мониторинговых наблюдений, проведенных специалистами природного парка "Нижнехоперский". Тогда пернатые поселились, обустроив гнезда на водонапорных башнях в станице Букановской и хуторе Заталовский Кумылженского района. За зиму их гнезда пришли в негодность, поэтому сотрудники природного парка совместно с волонтёрами заранее изготовили и установили в привычных для птиц местах две платформы с искусственными гнездовьями. 

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