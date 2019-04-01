Экология 01.04.2019 12:44
435 4
01.04.2019 12:44
Вокруг озера Эльтон экологи установили 30 искусственных гнездовий для белых аистов, аналогичная работа проводится и в Кумылженском районе в природном парке "Нижнехоперский". Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, задача экологов - привлечь редких птиц в природные парки и сохранить их потомство.
Белый аист - уязвимый, редкий гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Волгоградской области - начал заселять северо-западные территории региона сравнительно недавно. На территории природного парка "Нижнехоперский" птица гнездилась до 2002 года. После многолетнего перерыва в прошлом году две пары белых аистов были замечены в ходе мониторинговых наблюдений, проведенных специалистами природного парка "Нижнехоперский". Тогда пернатые поселились, обустроив гнезда на водонапорных башнях в станице Букановской и хуторе Заталовский Кумылженского района. За зиму их гнезда пришли в негодность, поэтому сотрудники природного парка совместно с волонтёрами заранее изготовили и установили в привычных для птиц местах две платформы с искусственными гнездовьями.
Реклама
Популярное по теме
11.03.2019 17:19
17494 7
11.03.2019 11:22
8471 11
12.03.2019 16:30
9323 5
На предприятиях «ЕвроХима» принципы национального проекта «Экология» реализуются уже сейчас01.04.2019 10:26
В Волгоградской области ликвидируют еще одну грандиозную свалку30.03.2019 15:31
Мамаев курган и «Волгоград Арена» на час погрузятся в темноту30.03.2019 13:14
Волгоградскому бизнесу пригрозили штрафами за отсутствие договоров с мусорным регоператором29.03.2019 10:03
В рабочем поселке под Волгоградом «деревья прокляли» людей с бензопилами28.03.2019 08:39
В Волгограде ликвидируют стихийную свалку около моста через Волгу27.03.2019 15:53
В парки Волгограда высадился "десант" лесорубов27.03.2019 11:18
В Волгоградской области с 1 апреля горящие костры окажутся под запретом27.03.2019 10:36
С земли и неба: в Волгоградской области будут спасать 10 тысяч гектаров леса25.03.2019 20:29
В Волгоградской области обследуют состояние 4000 га леса23.03.2019 09:41
Строительство ливневок обошлось бюджету Волжского почти в 5 млн рублей21.03.2019 09:18
«Что нам ветер, что нам зной»: около 100 саженцев крымской сосны посадили в центре Волгограда18.03.2019 13:21
Жители Волгограда просят власти вытащить их из болота17.03.2019 14:00
В Росводресурсах сгладили неблагоприятный прогноз половодья в Волгоградской области17.03.2019 09:29
В Волгоградской области для выгула собак определят специальные места17.03.2019 05:53
Реклама