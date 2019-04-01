Мэрия Волгограда назвала причину провала брусчатки на улице Порт-Саида





Представители подрядной организации, коммунальщики и чиновники администрации Центрального района обследуют место провала брусчатки на улице Порт-Саида. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, просадка тротуарного покрытия вблизи сквера Симбирцева произошла сегодня утром. В образовавшуюся яму колесом угодила подметательно-уборочная машина. Техника повреждений не получила. Площадь разрушенного участка - менее одного квадратного метра. По предварительной информации, плитка могла провалиться из-за размытия грунта. Точную причину специалисты устанавливают в настоящий момент.

Провал в пешеходной дорожке засыпят песком и щебенкой. Плитка на данном участке укладывалась в конце прошлого года на средства экономии, полученной в ходе проведения конкурсных процедур по мощению пешеходной зоны проспекта Ленина.



